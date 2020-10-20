Новосибирец сорвался с дамбы ГЭС, пытаясь сделать селфи

Наталья и ее пропавший муж Артем были этой ночью вместе. Фото: Instagram.com

Стали известны подробности трагедии, которая произошла во вторник, 20 октября, на дамбе ГЭС. Напомним, один из парней упал в воду, когда делал селфи - спасти его не смогли. Девушку, которая пыталась ему помочь, удалось вытащить на берег.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, перед ЧП компания из шести человек публиковала в соцсетях видео ночного веселья. На кадрах видно, что они мчат по городу на автомобиле, водитель перекрикивает громкую музыку словами: «Дай пива!». После этого девушка передает с заднего сидения пластиковую бутылку, и парень за рулем делает несколько глотков.

Николай пытался спасти друга. Фото: Instagram.com

Когда компания добралась до дамбы ГЭС, случилась беда:

— Предварительно установлено, что двое парней и две девушки вышли из машины и решили сделать сэлфи, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Когда один из молодых людей спустился на парапет, оступился и упал в воду. Его товарищ поспешил на помощь, однако тоже упал в воду. Девушки пытались их спасти: связали веревку из своей одежды и скинули вниз.

Как раз в этот момент одна из сибирячек тоже упала в воду: ее доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. Молодой человек, пытавшийся спасти своего товарища, смог сам выплыть.

Елена и Кристина. Фото: Instagram.com

У 24-летнего Артема Б., которого не смогли вытащить из воды, остались жена Наталья и сын. Мальчик растет и у Кристины Ф. - той самой девушки, которая едва не утонула и сейчас находится в больнице.

Следственный комитет проводит проверку после ЧП.

КП-Новосибирск будет следить за ходом расследования.

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