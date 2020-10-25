Друзья новосибирца, сорвавшегося с дамбы ГЭС во время селфи, сами нашли его тело

Артем и его жена Наталья ждали ребенка. Фото: Instagram

Близкие 25-летнего сибиряка, сорвавшегося с дамбы ГЭС во время селфи, просят помощи в социальных сетях: они никак не могут добиться, чтобы тело погибшего парня достали.

Напомним, ЧП произошло 19 октября. Компания была на дамбе ГЭС, и один из парней решил сделать снимок, но поскользнулся и упал в воду. Друзья пытались его спасти, но в результате еще упала в воду - она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Сейчас близкие погибшего рассказывают свою версию произошедшей трагедии в соцсетях:

— Возвращаясь домой они с друзьями решили сделать остановку на дамбе, муж моей подруги перелез и поскользнулся на плитах, которые ведут в море. Его пытались спасти друзья, но это было безуспешно, ждали службу спасения, которая ехала дольше, чем скорая! В эту ночь его никто его не стал искать, спасатели стояли на берегу и ждали, когда он сам приплывет, — пишет сибирячка Алена Федорова.

Девушка говорит, что друзья и беременная жена погибшего сейчас хотят только одного, чтобы тело парня достали из воды и родные смогли его похоронить.

— 23 октября группой поиска из родственников, друзей и просто не безразличных людей, около 18:30 предположительно было обнаружено тело, поодаль от берега, о чем и было сообщено бригаде спасателей. Нам сказали ждите, вышлем катер. Мы ждали больше часа и решили позвонить узнать сколько еще ждать. На что нам ответили, что про лодку никакой информации не поступало и что сегодня уже точно лодку спускать не будут, потому что темно и погодные условия не позволяют. Сказали опять завтра, — пишет сибирячка.

КП-Новосибирск попыталась связаться с руководителем муниципальной аварийно-спасательной службы, которая занимается поисками Артема, однако получить никаких комментариев не удалось.

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