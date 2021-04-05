«Вектор» подал в суд на застройщика после взрыва в лаборатории

В качестве третьего лица "Вектор" привлек судподрядчика. Фото: Артем КИЛЬКИН

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал в суд на своего застройщика. Напомним, что в сентябре прошлого года в одной из лабораторий произошел пожар. Именно в ней происходили ремонтные работы. Один из рабочих получил сильные ожоги.

— «Вектор» хочет взыскать с застройщика 11 миллионов рублей. Так же к делу в качестве третьего лица привлечена компания, которая была субподрядчиком, — говорится на сайте арбитражного суда города Новосибирска.

Первое заседание по этому делу назначено на 26 апреля.

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