2019-09-16T15:16:01+03:00
Происшествия

В поселке «Кольцово» загорелся центр вирусологии «Вектор»

На месте работают несколько пожарных расчетов
Алена КУЛЕШОВА
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В поселке "Кольцово" загорелся центр вирусологии "Вектор". Фото: "АСТ-54"В поселке "Кольцово" загорелся центр вирусологии "Вектор". Фото: "АСТ-54"
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В рабочем поселке «Кольцово» в Новосибирской области загорелся центр вирусологии «Вектор». Очевидцы происходящего сообщают, что уже есть один пострадавший.

— Во время строительных работ корпусе ГНЦ «Вектор» произошел сильный взрыв и загорелось помещение на пятом этаже, на месте работают несколько пожарных расчетов и оперативный штаб, — сообщили в паблике Вконтакте «АСТ-54» очевидцы события.

АСТ-54 сообщает, что на место происшествия прибыл глава наукограда «Кольцово» Николай Красников. Он утверждает, что угрозы биологической опасности нет и сейчас ситуация находится под контролем. Причину взрыва пока установить не удалось.

В данном центре вирусологии разрабатываются и хранятся штаммы различных вирусов, таких как вирус оспы, туляремии, чумы, сибирской язвы, Марбурга и Эболы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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