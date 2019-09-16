2019-09-16T15:33:13+03:00
Происшествия

В вирусном центре «Вектор» прокомментировали случившийся пожар

На сайте центра утверждается, что причиной пожара стал взрыв газового баллона
Алена КУЛЕШОВА
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В вирусном центре "Вектор" прокомментировали пожар, произошедший вечером 16 сентября. Фото: "АСТ-54"В вирусном центре "Вектор" прокомментировали пожар, произошедший вечером 16 сентября. Фото: "АСТ-54"
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В Государственном научном центра «Вектор» в наукограде «Кольцово» прокомментировали произошедший сегодня на их территории пожар. На сайте центра вирусологии утверждается, что на месте происшествия произошел взрыв газового баллона, который и повлек за собой пожар.

— Удалось ликвидировать возгорание на площади около 30 квадратных метров на пятом этаже 6-этажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, находящемся на ремонте, — сообщается на официальном сайте Государственного научного центра «Вектор». — Никаких работ с биологическим материалом на корпусе не проводилось. Пострадал 1 человек, конструкции здания не повреждены.

Напомним, пожар в центре вирусологии в наукограде «Кольцово» произошел вечером 16 сентября. Прибывшим на место случившегося пожарным удалось ликвидировать возгорание. В данном центре разрабатываются и хранятся штаммы различных вирусов, таких как вирус оспы, туляремии, чумы, сибирской язвы, Марбурга и Эболы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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