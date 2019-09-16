Пожарные установили предположительную причину пожара в центре «Вектор»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-16T15:09:40+03:00

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Спасатели установили предварительную причину возгорания в центре вирусологии «Вектор» в наукограде «Кольцово». Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в здании велись ремонтные работы в момент происшествия. Предположительно, при подготовке к покрасочным работам на данном объекте произошел хлопок газо-воздушной смеси. Возгорание удалось успешно ликвидировать, какой-либо угрозы для населения нет.

— Сообщение о происшествии поступило в оперативную службу 16 сентября в 16:36 вечера, спустя 4 минуты на место уже прибыли пожарные расчеты Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России, дислоцирующиеся на территории объекта, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО. — В течении нескольких минут группировку сил и средств увеличили до 38 человек личного состава МЧС России и 13 единиц техники. Пожарные проверили все этажи здания и потушили пожар на площади 30 квадрантных метров, на четвертом этаже.

Во время случившегося пострадал один человек. Он был госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU