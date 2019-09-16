2019-09-16T15:11:19+03:00
Происшествия

Пожар в центре вирусологии «Вектор»: рабочий получил тяжелые ожоги

Были ли там опасные штаммы вируса, в эксклюзивном интервью КП-Новосибирск рассказал мэр Кольцово Николай Красников [фото, видео]
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожарные уже ликвидировали возгорание.Пожарные уже ликвидировали возгорание.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Пожар в одном из корпусов центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», где хранятся около 300 самых опасных штаммов вирусов на земле, произошел около половины пятого вечера в понедельник, 16 сентября.

- Вспыхнул корпус, в котором проходил ремонт, - рассказал КП-Новосибирск Николай Красников, мэр Кольцово. - Точнее, там шла подготовка к проведению лако-красочных работ: что там вспыхнуло в этот момент, пока неизвестно.

- Есть ли пострадавшие?

- Да, травмы получил один из рабочих подрядной организации: у него ожоги второй степени. Его сначала доставили в больницу Кольцово, а потом увезли в областную больницу в Новосибирск.

Пожар в центре вируслогоии "Вектор", где хранятся 300 штаммов самых опасных вирусов на земле.

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- Находились ли в этом корпусе опасные штаммы вирусов, хранилища с которыми во время пожара могли бы пострадать?

- Хочу всех успокоить: никаких опасных вирусов там не было! Заражения произойти не может.

Как сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области, в тушении пожара были задействованы 38 человек личного состава МЧС России и 13 единиц техники.

- Первыми, спустя 4 минуты после вызова, к месту прибыли пожарные расчеты Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России, дислоцирующиеся на территории объекта, - пояснили в ведомстве. - Причиной пожара хлопок газо-воздушной смеси.

Пожар на данный момент ликвидирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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