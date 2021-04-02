Ребенка, которого не могли поделить родная мать и тетя, нашли следователи

Мать двоих детей написала заявление в СК на женщину, которая воспитывала ее ребенка несколько лет. Фото: соцсети.

Поиски пятилетнего мальчика, которого не могли поделить мама и тетя, завешены. Напомним, следователи начали поиски ребенка после того, как мать написала заявление, что не знает, где находится ее сын. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту лишения свободы маленького ребенка.

А 2 апреля выяснилось, где все это время был мальчик:

— Младший сын женщины, которую пытаются лишить родительских прав ее родственники, летал вместе с ней и другими участниками скандальной истории на запись телешоу «Прямой эфир». Накануне поездки горе-матери отдали одного сына, а вот второго найти не смогли. Хотя до этого было известно, что он находится у первой жены отца этих детей, — сообщила новосибирская правозащитница Анна Тажеева.

Вернувшихся домой участников шоу задержали следователи. Оказалось, что пока все герои этой истории были в Москве, ребенок находился у родственников первой жены умершего отца мальчиков, которая несколько лет занималась его воспитанием.

Сейчас оба мальчика 4 и 5 лет, со слов матери, помещены в реабилитационный центр. С детьми все в порядке, а вот женщине придется доказывать социальным службам, что она способна воспитывать ребятишек, а следователям — что она их не избивала.

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