«Я была просто в ужасе»: в новосибирском крематории женщину чуть не придавила упавшая глыба льда

Глыба льда, упавшая в крематории, чуть не убила женщину. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

О ЧП, произошедшем с ней в новосибирском крематории, сибирячка рассказала на «Флампе».

— 20 марта приехала на годовщину смерти своего папы. Прах отца захоронен в нишу, которая находится в самом здании крематория. Когда я заходила в арку, в паре сантиметров от меня, упала огромная глыба льда и снега. Я была просто в ужасе! — написала возмущенная женщина.

Сибирячка уверена: сделай она шаг в сторону, она бы серьезно пострадала. К счастью, все обошлось.

Напомним, на территории Новосибирской области за минувший месяц произошло несколько случаев, когда из-за падения наледи с крыш пострадали люди. Так, 23 марта, глыба льда придавила 15-летннего школьника: мальчика госпитализировали и прооперировали. В этот же день в городе Обь снег, упавший с крыши, травмировал пенсионерку, ее доставили в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама молилась: «Хоть бы живой», — а врачи рисковали жизнью: как в Новосибирске спасали школьника, которого придавило снегом

На 15-летнего парня рухнул огромный пласт наледи. Подросток больше месяца проведет в больнице, ему предстоит операция (подробнее)

Под Новосибирском на пенсионерку упала глыба льда: женщина в больнице

На месте работают сотрудники полиции (подробнее).

«За своим балконом следить надо»: за гибель новосибирской пенсионерки из-за сосульки ответят ее соседи

Следователи упрекают собственника жилья, а арендаторы квартиры уже сваливают вину на управляющую компанию (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.