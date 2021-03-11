«За своим балконом следить надо»: за гибель новосибирской пенсионерки из-за сосульки ответят ее соседи

Пенсионерка возвращалась из магазина и вынуждена была пройти под балконом. Фото: Никита Манько // соцсети

Глыба льда убила пенсионерку в Первомайском районе Новосибирска. Следователи упрекают собственников жилья на девятом этаже, те в ответ кивают на арендаторов квартиры, а они уже сваливают вину на управляющую компанию. Наш корреспондент побывал на месте трагедии. Подробный репортаж — в материале КП-Новосибирск.

«ШЛА ПРИЖИМАЯСЬ К ДОМУ»

Беда в семье Роговых случилась вечером 10 марта. Пенсионерка Нина Николаевна возвращалась из магазина с сумками и огибала угол соседнего дома по гололеду. Женщина вынуждена была прижиматься к дому из-за дороги и сильного ветра, рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Когда Нина Николаевна зашла за угол дома, на нее рухнула глыба льда с высоты девятого этажа.

— Установлено, что с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Узорной на женщину упал снег со льдом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

68-летняя женщина потеряла сознание в луже собственной крови. Скорая госпитализировала пенсионерку, но она скончалась в больнице от полученных травм. На следующий день местная УК вычистила двор злополучного дома от снега, но жильцы красочно описывают, что там было раньше:

— В этом месте вообще невозможно было пройти, только сегодня утром чистил трактор. Здесь либо возле дома идти, либо по дороге — и не знаешь, когда машина появится. Раньше была замечательная управляющая компания — снег убирали несколько раз за зиму, а новая УК не справляется.

«РАСТАЯЛО ДА ДУНУЛО»

Следователи считают, что перед законом должен ответить собственник квартиры. Но оказалось, что он там не проживает, поэтому обвиняет во всем тех, кому сдавал жилье. Арендатором оказалась молодая мать Кристина. Она уверяет, что месяц назад чистила снег с козырька своего балкона, однако на самой крыше дома оставались сосульки.

Женщина считает, что льдина могла намерзнуть на углу крыши, и ее сдуло ветром вниз.

— Моей вины в этом нет, ЖКХ отмазывается, как всегда. Мы выполнили предписание 4 февраля, убрали наледь на стекле. Вчера была плюсовая температура, я шла с работы — все капало и таяло, дул сильный ветер. Может, растаяло да дунуло — отрикошетило откуда-то. У нас таких льдин не было, чтобы человека могло убить, — объяснила КП-Новосибирск арендатор квартиры на девятом этаже Кристина.

Местные жители винят владельцев квартиры и арендаторов. Фото: Никита МАНЬКО

Председатель местной организации ТОС возражает: глыба льда упала с балкона Кристины, управляющая компания в трагедии не виновата.

— За своим балконом надо следить. Хозяева-то сдали квартиру и ушли. Арендаторы чистили снег в феврале, но потом же были сильные снегопады, и опять намело. Мы ходили к ним, и старшая по дому ходила с просьбой убрать снег. А там двери закрыты, дома никого нет. Так что УК не виновата, — поделился мнением с КП-Новосибирск Анатолий Побаченко.

Он же уточнил, что козырек балкона на девятом этаже не был согласован на общем собрании жильцов. Кроме того, никто из местных жителей не видел нового собственника квартиры.

— Прежние владельцы продали квартиру в прошлом году, новый собственник здесь никогда не проживал. Квартиру сдают в аренду, в платежках собственник не значится — на бумаге в квартире никто не прописан и якобы никто не живет. Арендаторы платят хозяйке квартиры напрямую. Скорее всего, собственника квартиры знают в УК, — рассуждает Анатолий Побаченко.

Глыба льда рухнула с 9 этажа при порыве ветра. Фото: Никита МАНЬКО

Сын готовит претензии к УК Трагедия шокировала соседей — они знали Нину Николаевну только с хорошей стороны.

— Простая пенсионерка. Знаю, что работала. Муж ее был прапорщиком в воинской части неподалеку, он давно умер. У них было два сына, старший руководил стройбатом, они наш дом и построили. Потом он тоже умер, остался младший сын. Вдвоем они и жили, — рассказал КП-Новосибирск местный старожил, попросивший об анонимности. — Приятная, хорошая и вежливая женщина. Никому ничего плохого не сделала...

После трагедии младший сын погибшей написал в соцсетях, что готовит претензии к управляющей компании. Однако отказался давать комментарии КП-Новосибирск в связи с трауром. Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в УК «Перспектива» по факту произошедшего.

Следователи ищут собственников квартиры на 9 этаже. Фото: Никита МАНЬКО

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Новосибирский юрист Константин Зиновьев пояснил, что за состояние козырька отвечает УК, только если он предусмотрен в конструкции дома. Если козырек балкона достроен самовольно — отвечает собственник квартиры.

— Если козырек был установлен самостоятельно, то должен был пройти согласование на общем собрании дома. За содержание такого козырька балкона отвечает собственник квартиры, если в договоре отдельно не прописано возложение обязанностей на арендатора. Арендатор отвечает за содержание имущества только перед собственником, — прокомментировал КП-Новосибирск Константин Зиновьев.

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