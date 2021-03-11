Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели пенсионерки, на которую упала сосулька

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пенсионерки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после гибели 68-летней пенсионерки, на которую упала сосулька. Женщину получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Установлено, что с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Узорной на женщину упал снег со льдом. Осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Трагедия произошла днем 10 марта. Пенсионерку экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка, на которую упала сосулька, скончалась в больнице.

По предварительной информации, снежная глыба упала с балкона высотки. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.