Сибирячка, на которую упала сосулька, скончалась в больнице

Пенсионерка, на которую упала сосулька, умерла в больнице.
Фото: Никита МАНЬКО
В четверг, 11 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о том, что пенсионерка, на которую упала сосулька, скончалась в больнице.
По предварительной информации снежная глыба упала не с крыши, а с балкона высотки.
Анатолий Локоть рассказал, что сейчас по данному факту проводится проверка.
Напомним, трагедия произошла 10 марта у дома №7 на улице Узорной в Первомайском районе города. Очевидцы вызвали медиков. Врачи диагностировали у 68-летней женщины открытую черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, но спасти не смогли.
В СК по Новосибирской области ситуацию пока не прокомментировали.
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