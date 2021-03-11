Сибирячка, на которую упала сосулька, скончалась в больнице

Пенсионерка, на которую упала сосулька, умерла в больнице. Фото: Никита МАНЬКО

В четверг, 11 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о том, что пенсионерка, на которую упала сосулька, скончалась в больнице.

По предварительной информации снежная глыба упала не с крыши, а с балкона высотки.

Анатолий Локоть рассказал, что сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, трагедия произошла 10 марта у дома №7 на улице Узорной в Первомайском районе города. Очевидцы вызвали медиков. Врачи диагностировали у 68-летней женщины открытую черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

В СК по Новосибирской области ситуацию пока не прокомментировали.

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