В Новосибирске огромная сосулька проломила голову пенсионерке

У женщины диагностировали тяжелую травму головы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Первомайском районе Новосибирска произошла жуткая история, Там, 10 марта с крыши дома №7 на улице Узорной упала огромная сосулька. Она проломила голову пенсионерке. Очевидцы вызвали женщине «скорую помощь».
— Женщине 68 лет. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму. Ее отвезли в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2, — уточнила КП-Новосибирск главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.
В каком состоянии пенсионерка сейчас, пока неизвестно.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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