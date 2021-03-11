Жильцы девятиэтажки рассказали, как пытались убрать сосульку, убившую пенсионерку в Новосибирске

Новосибирцы несколько дней добивались, чтоб убрали опасную сосульку.
Фото: Никита МАНЬКО
Жители дома №7 на улице Узорной Первомайского района Новосибирска рассказали, что несколько дней добивались того, чтобы сосульку, убившую пенсионерку, убрали. Лед образовался на козырьке балкона квартиры расположенной на 9 этаже.
— Видно было, что глыба скоро упадет. Мы искали владельца квартиры, но не нашли. Это жилье снимают в аренду. Накануне это место огородили красной лентой, поместили объявления для водителей, чтобы машины близко не ставили, — рассказал КП-Новосибирск житель дома Анатолий Побоченко.
В итоге 10 марта сосулька упала на голову 68-летней женщины. С открытой черепно-мозговой травмой ее экстренно госпитализировали в больницу, но жизнь спасти пенсионерке не смогли. Сейчас в случившемся разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности.
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