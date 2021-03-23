Под Новосибирском на пенсионерку упала глыба льда: женщина в больнице

В городе Обь под Новосибирском на пенсионерку упала глыба льда. Фото: Кадр из видео

В городе Обь под Новосибирском на пенсионерку упала глыба льда около входа в супермаркет. Женщину доставили в больницу на скорой, а в произошедшем сейчас разбирается полиция.

— В 13:59 в полицию от оператора 112 поступило сообщение, что в городе Обь в результате падения снега с одного из зданий на 70-летнюю женщину, она была доставлена в больницу. В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа. Женщину опрашивают сотрудники полиции, по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В соцсетях был также опубликован видеоролик с места происшествия. Сибиряки рассказали, что до приезда врачей помощь женщине оказывали очевидцы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагическом несчастном случае, произошедшем в Первомайском районе Новосибирска. Там глыба льда, рухнувшая с козырька балкона, упала на пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась, в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

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