В Новосибирске пойдут под суд подростки, толпой избившие таксистку

Сибирячку избили, а потом усадили в машину и катали по городу. Фото: скриншот с видео.

Расследование уголовного дела было завершено, его передали для рассмотрение в Первомайский районный суд. На скамье подсудимых окажутся 23-летний новосибирец и трое несовершеннолетних друзей-школьников.

— 4 декабря 2020 года 23-летний молодой человек, будучи нетрезвым, предложил своим 15-летним и 16-летним друзьям покататься по городу на чужом автомобиле. Около продуктового магазина на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска, чтобы угнать припаркованный автомобиль «Honda Fit», они избили хозяйку машины. Сибиряки нанесли не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям женщины. После чего они непродолжительное время катались по городу, — прокомментировали в региональном следственном комитете.

Продавец киоска, увидев нападение на сибирячку, вызвала полицию. За хулиганами устроили погоню, задержать их удалось только после того, как автомобиль врезался в сугроб и вынужденно остановился. Само избиение попало на камеры видеонаблюдения торгового павильона. После огласки в СМИ, дело вызвало большой общественный резонанс.

Пострадавшая таксистка после произошедшего долгое время восстанавливала здоровье, а незнакомые ей люди помогли починить автомобиль. Родственники парней перед ней до сих пор не извинились.

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