«Я посмотрела видео и возненавидела брата»: родственники школьников, зверски избивших таксистку, рассказали версию подростков

Парни нанесли таксистке 20 ударов по голове. Фото соцсети/личный архив героя/скриншот из видео.

Весь Новосибирск уже несколько дней обсуждает банду малолетних преступников, жестоко избивших таксистку Ирину Михееву. Только ленивый не посмотрел кадры бесчеловечного нападения на женщину у ночного киоска: она как раз закончила смену и заехала купить сигарет. Но в итоге сначала оказалась втоптана в снег, а потом ее запихнули в машину и поехали с ней кататься по городу. Пока машина не влетела в сугроб. Корреспонденты «КП» — Новосибирск» побывали в Первомайском районе Новосибирска и пообщались с теми, кто знал угонщиков.

«ВСЕ К ЭТОМУ И ШЛО»

Особенно это ЧП коснулось местной 141-й школы, где учились трое ребят из плохой компании. Теперь их имена на слуху и у педагогов, и у детей. Но мы их не называем — не позволяет закон.

Алексей* числился в рядах самых отъявленных хулиганов. 15-летний мальчишка доставлял много головной боли учителям: срывал уроки, не слушался, дрался. А у родной бабушки крал деньги.

— Нам всегда было жалко его бабушку, которая одна воспитывала Лешу и его старшего 16-летнего брата. Старший — хороший мальчишка, а вот с Алексеем вечно были проблемы, — рассказала «КП» — Новосибирск» заместитель директора по воспитательной работе Валентина Меняшева. — Очень часто мы с ним беседовали, просили образумиться. Но он пообещает, а выйдет за дверь — и все по новой начинается. Пытались направить энергию в мирное русло, он на физкультуре всегда первым был. А вот в последние годы стали замечать агрессию. Психологи подключились к работе и рекомендовали перевести в другую школу.

Еще один подросток — 15-летний Костя* — тоже в последнее время стал неуправляемым. Учителя не исключают, что из-за дружбы с Лешей. Тот явно плохо влиял на окружающих, подбивал на плохие поступки да еще и приобщал друзей к алкоголю.

Ребята учились в одной школе. Фото: Алена ЛЮБИМОВА.

— Костя — парень неплохой, я бы даже сказала, добрый, — продолжает Валентина Меняшева. — Немного избалованный, потому что один в семье и ему все позволено. Мама принимает активное участие в его жизни, в школу всегда приходит по первой просьбе. Даже были случаи, что на уроках присутствовала, когда учителя жаловались на поведение сына.

Костя, по сути, тоже ребенок из группы риска. Семья хоть и благополучная, но неполная. Говорят, в тот день, 4 декабря, мама разрешила мальчику отметить день рождения с друзьями и даже дала денег «на мороженое».

Про третьего подростка — 16-летнего Илью* — в школе смогли сказать только то, что он учится здесь недавно. С худшей стороны себя проявить еще не успел. Но пришел сюда с приличными оценками и достижениями в спорте. Мальчишка активно занимался легкой атлетикой, футболом… Правда, все это осталось в прошлой жизни — в поселке Сокур Мошковского района. А вот в Новосибирске Илья сдружился в новой школе с хулиганом Алексеем — и понеслось.

— Все к этому и шло, — вздыхает заместитель директора. — Самое страшное, что на месте этой избитой женщины могли быть и мы, да и вообще кто угодно. Трудно поверить, конечно, что такими жестокими оказались наши мальчишки, которых, как мы думали, хорошо знали.

Парни были соседями. Фото: Алена ЛЮБИМОВА.

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Рядом со школой — скромная пятиэтажная панелька на улице Шукшина. Тут-то и встретились два одиночества — 15-летний Алексей и 23-летний Игорь. Парни жили в одном подъезде и часто общались, да что уж — выпивали даже. Что было общего между взрослым мужчиной и школьником — непонятно. Лешу, естественно, привлекала дружба с взрослым товарищем, нравилось, что можно зависнуть у него в квартире, потусить с друзьями.

— В прошлом году Игорь так громко шумел — вечеринка тут какая-то была, что мы писали заявление участковому. Потом это прекратилось, было тихо, — вспоминает соседка по подъезду Зоя Ивановна. — Он один жил в квартире. Вообще, жилье купила ему мать. Сначала он переехал сюда с женой и маленькой дочкой. Спустя год, наверное, занаркоманил — и жена ушла. Теперь вижу его редко. А видео (как он и школьники избивают женщину. — Прим. ред.) посмотрела, да. Страшно это все…

В этой квартире Игорь жил с женой и дочкой Фото: соцсети/Алена ЛЮБИМОВА.

Дверь в квартиру Игоря закрыта. Видимо, в последний раз он был тут вечером 4 декабря и теперь уже не скоро появится.

Поднимаемся этажом выше, стучим в 57-ю, где живет с бабушкой и братом 15-летний Алексей. Слышится шорох — и потом тишина.

Пенсионерка давно знает семью Алексея. Фото: скриншот из видео

— Вчера тут были журналисты, напугали бабушку, — делится догадками соседка. — Пенсионерка была в больнице с коронавирусом, когда парни все это натворили. На днях выписалась, теперь у нее карантин. Тяжелый год выдался у Ольги Ивановны. Похоронила дочку и своего мужа. Потом еще внук Леша ее ограбил — все сбережения с карты снял. Очень она мучилась с ним. А ведь она все для пацанов делала, старалась…

«ОН ГУЛЯЛ, А Я РОЖАЛА»

В еще одной серой панельке недалеко от школы живет третий друг из «пьяной банды» — 16-летний Илья.

И у этого парня непростая судьба. Неблагополучные родители, полтора месяца в детском доме, а потом его под опеку взяла старшая сестра Алена.

— Все началось, когда мы на Первомайку переехали. Илья раньше был послушным и управляемым. И вдруг в школе связался с этим Лешей — и начались беды, — считает опекун подростка. — Я просила и умоляла брата не общаться с ним. Мы часто ссорились из-за этих новых друзей. Илья ведомый… В тот вечер, когда все произошло, я в роддоме была — вот только ребенка родила. Обычно, если меня нет дома, я слежу за Ильей благодаря программе в телефоне. И тогда, 4 декабря, я запретила ему идти ночевать к Леше, хотя он и просился. А Илья обманул меня.

Когда сестре Ильи позвонили она была в роддоме. Фото: соцсети/скриншот из видео.

Догадливый парень привязал свой телефон с геолокацией к домашнему компьютеру, и сестра, контролируя его, думала, что брат дома.

А он в это время отмечал с друзьями день рождения у киоска.

— Утром мне позвонили из полиции. Я была в ужасе, — призналась «КП» — Новосибирск» Алена. — А потом в школьный родительский чат классный руководитель скинула то самое видео. У меня до сих пор мурашки. Я посмотрела и, если честно, сразу возненавидела брата за этот поступок, даже хотела идти в опеку и писать от него отказ. Но я понимаю, что он никому не нужен, это мой крест. Я столько лет боролась за него, столько сил потратила… И сейчас буду бороться.

Муж Алены ночью, когда парней задержали, выезжал в отдел полиции. Говорит, парни плакали в участке и пытались оправдаться.

— Илья сказал, что они только в машине поняли, что это женщина. Думали — мужик, — добавляет Алена. — Я никого не защищаю. И мне очень хотелось бы принести извинения пострадавшей. Есть в этом и моя вина, что не уследила.

Алену уже начали травить и кричать в след проклятия. Накануне молодая мама пошла в магазин, а там почти каждый встречный тычет в нее пальцем и говорит: «Не стыдно тебе тут ходить?» Да и родители одноклассников в школьном чате не стеснялись в выражениях.

— Теперь нам придется переезжать из этого района, — переживает Алена. — Не дадут нам спокойно жить.

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10 декабря Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело на самого старшего в банде малолеток — 23-летнего Игоря.

— Молодой человек подозревается по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления». По версии следствия, 4 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем простого предложения и обещания покататься по городу на чужом автомобиле вовлек двух 15-летних и одного 16-летнего подростка в совершение особо тяжкого преступления, — прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Пострадавшая от пьяных подростков 43-летняя Ирина Михеева сейчас восстанавливает здоровье дома. Сибиряки, среди которых много читателей «Комсомолки», не остались в стороне от этой истории. Люди добровольно оказали женщине финансовую помощь, починили разбитый автомобиль и написали слова поддержки.

* Имена несовершеннолетних изменены.

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