«Думала, это конец. Не выживу»: избитая подростками таксистка рассказала о нападении

Ирина Михеева получила несколько десятков ударов по голове. Фото: личный архив.

43-летняя Ирина Михеева - жертва нападения обезумевших подростков в Новосибирске. Напомним, толпа малолеток набросилась на женщину у продуктового магазина. Ее избили, а потом затолкали в авто. Сегодня, 7 декабря, Ирина Михеева прошла судебно-медицинскую экспертизу: сильнейшее сотрясение головного мозга еще долго не позволит женщине сесть за руль, сейчас она передвигается по городу в качестве пассажира такси.

— Вечером в пятницу я уже сдала смену и заехала в киоск за сигаретами, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Михеева. — Группа парней вела себя вызывающе: они стучали в двери, окна. Конечно, я им сделала замечание. В ответ сразу получила кулаком в лицо. А потом они все накинулись на меня и стали пинать. Удары сыпались только на голову. Думала, это конец, не выживу. У меня, наверное, резиновая голова.

Чудовищное избиение попало в объектив камеры видеонаблюдения и облетели все социальные сети. Эти кадры станут теперь доказательством в уголовном деле против буйных юношей. Практически все они несовершеннолетние. Один из компании, в этот роковой вечер отмечал свое 15-летие. Самый старший заводила среди них — 23-летний Игорь М.

— Девушка из киоска услышала, увидела все это и сразу же позвонила в полицию. Если бы не она… — продолжает Ирина. — Подростки были в полном неадеквате. Я даже не уверена, что они были пьяные, возможно, что виной такого поведения стали наркотики. Хотели покататься, но водить никто из них не умел. Я даже предложила сама сесть за руль.

В итоге женщину посадили на переднее пассажирское сидение, а за руль сел один из отморозков. Но долгой прогулки не получилось.

— Убегая от полицейской погони, мы врезались в сугроб, — говорит Ирина. — Их задержали. Меня на «скорой» увезли, сделали рентген, осмотрели. Переломов нет. Сотрясение мозга и гематомы на лице. Я отказалась от госпитализации. Это вообще чудо, что живая.

Ирина Михеева не готова прощать обидчикам этот поступок. Женщина за свои 43 года жизни впервые столкнулась с подобной жестокостью. Плюс ее единственный автомобиль теперь не на ходу, что лишает ее основного заработка.

Сейчас расследованием этого дела занимается Следственный комитет:

— Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирска возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Первомайского района, трое из которых несовершеннолетние, по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Все фигуранты в настоящее время арестованы.

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