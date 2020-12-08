«Я тронута... Просто волшебство какое-то!»: избитая подростками новосибирская таксистка расплакалась, когда ей бесплатно починили автомобиль

Ирина теперь считает, что добрых людей в Новосибирске больше. Фото: стоп-кадр/ГУ МВД по Новосибирской области.

43-летняя новосибирская таксистка Ирина Михеева находится на длительном больничном из-за встречи с бандой пьяных подростков в Первомайском районе. Малолетние изверги напали на нее 4 декабря, женщину повалили на снег и нанесли ей более 20 ударов ногами по голове. Как изменилась ее жизнь за несколько дней — в материале КП-Новосибирск.

«КАМЕРУ ПОВЕСИЛИ ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО НАПАДЕНИЯ»

Конфликт произошел после обычного замечания. Ирина подъехала к киоску после смены, чтобы купить сигареты. Увидела, как детишки его пинали. Она попросила вести себя потише. Подростки в ответ будто озверели: все четверо были пьяны, так как «отмечали» 15-летие одного из их компании. Видео, как они валят женщину на снег и жестоко запинывают уже посмотрела вся страна. Теперь эти кадры стали доказательством в уголовном деле, которое Следственный комитет возбудил на участников буйной группировки. По статье «Угон, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья» хулиганам грозит до 12 лет колонии.

— Благодаря видео им теперь будет сложно отвертеться. Но самое интересное, что камеру эту на столбе рядом с киоском хозяйка торговой точки установила буквально за несколько часов до нападения, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Михеева. — Это просто удачное совпадение такое.

Сегодня женщина находится на больничном дома. Врачи диагностировали у сибирячки сотрясение головного мозга, контузию, рваную рану века, многочисленные ушибы. Ирина кроме урона здоровью получила еще одну головную боль — разбитый автомобиль. В него ее запихнули подростки, а потом поехали кататься по городу. Но не справились с управлением, влетели в сугроб. Авто в итоге разбито, а ведь машина на данный момент была единственным источником дохода Ирины.

НЕИЗВЕСТНЫЙ МЕЦЕНАТ

В редакцию «КП-Новосибирск» после выхода публикации о произошедшем написал читатель по имени Антон и предложил свою помощь.

«Я являюсь владельцем небольшой СТО в Кировском районе, а также оказываю услуги оценочного характера. Прочитал статью про Ирину Михееву, которую избили подростки. Хотел бы помочь женщине безвозмездно отремонтировать ее автомобиль», — написал в своем сообщении мужчина.

Наши корреспонденты тут же связались с пострадавшей женщиной и она радостно сообщила, что таких добрых людей в Новосибирске оказалось очень много.

— Буквально вчера уже машину отремонтировали и сделали полную химчистку салона, ведь самый старший из нападавших забрызгал ее всю рвотой, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Михеева. — Денег ни копейки с меня не взяли. А еще неизвестный меценат перевел мне приличную сумму денег на лечение по номеру телефона. Я не знаю совершенно, кто это, но очень благодарна ему за помощь.

Женщина очень переживает, что в ближайшее время не сможет вернуться к работе из-за травм, а впереди Новый год. Со слезами на глазах сибирячка говорит «спасибо» всем откликнувшимся на ее беду людям.

— Я живу вдвоем с сестрой, у которой в прошлом году умер муж. Мы теперь вместе растим двух детей. Я очень тронута этой поддержкой и помощью. Куплю детям мандарины и конфеты к празднику. Просто волшебство какое-то! Добрых людей все-таки больше!

Ирина теперь точно уверена, что напавшие на нее хулиганы больше никому не смогут причинить вред — трое подростков и 23-летний лидер банды арестованы.

— Да, я работаю в такси, но это не самое главное. Они напали на меня, как на обычного человека, который делал покупку в киоске. На моем месте мог оказаться кто угодно. И это еще одно чудо, что жива осталась, — резюмирует женщина.

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