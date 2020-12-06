«Отмечали день рождения»: подростки избили женщину-таксиста и угнали ее машину

Подростки не щадили женщину. Фото: стоп-кадр.

На эти кадры нельзя смотреть без слез: четверо отморозков бьют ногами лежащую на снегу женщину. Удары прилетают ей в лицо, по спине, а она даже защититься не может – ее бросает из стороны в стороны как тряпичную куклу.

Эта жуткая сцена произошла около трех часов ночи 4 декабря у одного из магазинов на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. 43-летняя женщина-таксист приехала туда на своей «Хонде Фит», чтобы купить сигареты. А когда вышла, то нарвалась на компанию пьяных подростков. Они повалили ее на снег, стали избивать. Потом на допросах они будут уверять следователям, что хотели угнать ее машину и покататься, потому и напали.

- Одному из нападавших было 23 года, другому – 16 лет, еще двум – по 15 лет, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. – Все четверо были пьяны.

Та самая машина таксистки. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, у одного из подростков был день рождения, и вся компания его отмечала. Зачем они пришли к магазину, разберутся следователи, но именно там они и увидели таксистку.

Что было дальше, зафиксировали камеры видеонаблюдения: таксистку били руками и ногами, ударили ее не менее 20 раз. Потом избитую девушку подростки запихнули в ее иномарку и уехали вместе с ней. Жизнь женщины спасла продавец магазина: поскольку продает через окошко, то увидела, что с сибирячкой случилась беда. И тут же вызвала полицию.

Через час иномарку удалось засечь на улице Твардовского. Парень, который был за рулем угнанного авто, увидел машину полицейских и попытался скрыться. Полицейским пришлось устроить за ним погоню, пока легковушка таксистки не угодила в сугроб.

- Подросток не справился с управлением, выехал на обочину в районе дома №40 по улице Пихтовой и был вынужден остановиться, - продолжают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Внутри машины находилась пострадавшая женщина: ее доставили в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь, и пьяная компания. Всех четырех пьяных парней отправили под арест.

- Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), - пояснила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

КП-Новосибирск просит родных пострадавшей девушки и всех очевидцев произошедшего связаться с редакцией по тел. 8-913-968-56-72.

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