«Ждут очередной трагедии?»: сибиряков напугали огромные сосульки, свисающие с крыши домов

Огромные сосульки в Куйбышеве. Фото: "Новости дня Каинск Барабинск".

Жители города Куйбышев обеспокоены состоянием крыш домов, расположенных в 3 квартале города. По словам сибиряков, с кровель зданий свисают огромные сосульки, который в любой момент могу рухнуть на голову человеку. Очевидцы сняли сталактиты на видео и опубликовали в соцсети.

— Такая ситуация в квартале 3 дома 2 и всех домах этого квартала. Ждут очередного трагического случая? — написала автор видео , опубликованного в группе «Новости дня Каинск Барабинск».

На кадрах видно, как с крыш домов и балконов свисают огромные сосульки. При этом проходы не перекрыты ограничительными лентами. Комментаторов поста возмутила ситуация. По их словам, в таком ужасном состоянии находится большая часть кровель в Новосибирской области.

Стоит отметить, что в регионе произошло несколько случаев, когда в результате падения наледи с крыш пострадали люди. Так, в Ленинском районе Новосибирска на 15-летнего подростка рухнула глыба льда. Парня забрали в больницу и диагностировали два перелома голени, трещину в бедре и черепно-мозговую травму. Аналогичный случай произошел с женщиной в городе Обь, 23 марта: ее госпитализировали. Кроме того, инцидент со смертельным исходом случился 11 марта, в Первомайском районе Новосибирска. Там сосулька, сорвавшаяся с козырька балкона, пробила пожилой женщине голову. Ее госпитализировали, однако врачам не удалось спасти пенсионерку.

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