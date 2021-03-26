Сибиряков напугала стая бродячих собак, сидящих на крыльце школы

Жители города Обь боятся бездомных собак, которые атакуют детские учреждения. Фото: "Город Обь Онлайн".

Жители города Обь продолжают жаловаться на бродячих псов, которые бегают по территориям детских учреждений. В этот раз горожане сообщили о собаках, которые облюбовали крыльцо школы № 1 на улице ЖКО Аэропорта, 32. Они сфотографировали животных и опубликовали в группе "Город Обь Онлайн".

Комментаторы поста уверены, администрация города не принимает никаких мер для отлова псов. По мнению сибиряков, то, что бездомные животные свободно разгуливают возле школы, подвергает детей опасности. Горожане также отметили, руководство образовательного учреждения несет ответственность за жизнь и безопасность учеников. В связи с чем, им следует прогонять таких гостей с территории школы.

Напомним, ранее жители Оби рассказали о бездомных псах, которые заполонили территорию детского сада «Солнышко». Они уверены, власти начнут действовать только после того, как собаки кого-нибудь укусят. При этом проблема бездомных псов актуальна для всей Новосибирской области. Весной, в брачный период, собаки становятся наиболее агрессивными. В регионе произошло уже несколько случаев нападений животных на людей. Так, 17 марта, жительнице Куйбышева бездомный пес прокусил ногу. 11 марта в Первомайском районе произошел жуткий случай — бродячая собака напала на маленькую девочку и чуть не растерзала ее. К счастью, ребенка из пасти агрессивного зверя вырвали очевидцы.

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