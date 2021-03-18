«Стая псов окружила меня, а одна кинулась»: бездомная собака прокусила сибирячке ногу

В Новосибирской области бродячая собака напала на девушку и прокусила ей ногу. Фото: соцсети.

Жительницу города Куйбышев укусила бездомная собака. Стая бродячих псов окружила ее, когда девушка шла из магазина в среду, 17 марта. О происшествии сибирячка рассказала КП — Новосибирск.

— Это случилось в 8 квартале города. Я возвращалась из магазина, когда мне навстречу выбежали несколько собак. Точно не помню сколько их было, не меньше трех точно. Я хотела сделать шаг, а одна из них кинулась на меня и вцепилась в ногу. Хорошо, что мимо проходил мужчина и отогнал их. Иначе не знаю, чем все это могло закончиться, — рассказала изданию девушка.

По словам сибирячки, собака успела прокусить ей ботинок. К счастью, рана на ноге оказалась незначительной. Девушка обратилась в травмпункт, где ей поставили прививку.

Проблема бродячих псов, нападающих на людей, актуальна для всей Новосибирской области. Люди жалуются, что животные сбиваются в стаи и терроризируют горожан. Весной, в брачный период, они становятся наиболее агрессивными. Напомним, 11 марта в Первомайском районе произошел вопиющий случай — бродячая собака напала на маленькую девочку и чуть не растерзала ее. К счастью, ребенка удалось отбить прохожим. Малышка отделалась рваными ранами и сильным стрессом.

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