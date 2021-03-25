Сибиряков напугали бродячие псы, гуляющие у детского сада

В городе Обь бродячие псы гуляют в детском саду. Фото: "Город Обь Онлайн".

Жительница города Обь рассказала о стае бродячих псов, которая гуляет на территории детского сада «Солнышко» на улице ЖКО Аэропорта, 4. Женщина уверена, незваные гости опасны для детей. Она сфотографировала собак и опубликовала в соцсети.

— Вопрос к администрации города, сколько это будет продолжаться? Для тех, кто не узнает — территория детского сада «Солнышко», — написала автор сообщения, опубликованного в группе «Город Обь Онлайн».

На снимке к посту видны 6 собак, которые заполонили площадку. По словам горожан, бездомные псы часто бегают по территории детского сада, а администрация не принимает мер для их отлова.

Отметим, проблема бездомных псов актуальна для всей Новосибирской области. Весной, в брачный период, собаки сбиваются в стаи и становятся наиболее агрессивными. В регионе произошло уже несколько случаев нападений животных на людей. Так, 17 марта, жительнице Куйбышева бродячая собака прокусила ногу. 11 марта в Первомайском районе произошел вопиющий случай — бродячая собака напала на маленькую девочку и чуть не растерзала ее.

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