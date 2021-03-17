«Школа наконец-то горит! Да!»: в Новосибирске восьмиклассник снял видео на фоне задымленных классов

Школьники восприняли эвакуацию с пожара как приключение. Фото: личный архив.

В кадре - идущие по школьным коридорам дети, которые радуются, что им е придется сидеть на уроках:

- Школа наконец-то горит! Да! - веселятся они.

Это видео новосибирский восьмиклассник снял во время пожара в своей школе №67 и выложил в соцсетях. Известно, что пламя вспыхнуло в школьном гардеробе:

— Мы писали всероссийскую проверочную работу, прозвенел звонок с урока. Потом зашла в класс девочка и сказала, что начался пожар и я иду снимать видео. Возвращаюсь в класс на урок, в через полторы минуты забегает классный руководитель и кричит: «Пожар! Бросайте вещи и бегите», — рассказал КП-Новосибирск школьник.

Из здания школы эвакуировались более 200 детей: на улице они были без одежды.

— Разве детей так можно держать вообще?!, — возмутился на видео восьмиклассник. Чтобы согреться, дети сначала пошли в ближайший магазин, а потом их отвели в местный детский сад.

Теперь предстоит выяснить причины пожара: прокуратура уже начала проверку.

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