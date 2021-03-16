«Дети раздетые вылезали в окна»: стали известны подробности пожара в школе №67 в Новосибирске

По словам родителей, детей произошедшее очень напугало. Фото: "АСТ-54"

Сибиряки рассказали подробности пожара в школе №67 в Новосибирске 16 марта 2021 года. По словам родителей, детей произошедшее очень напугало.

— Мне около трех часов дня позвонила дочка, плакала, сказала, что у них пожар в гардеробе. Она так сбивчиво говорила, я даже толком ничего не поняла. Позвонила учительнице и она рассказала, что в момент случившегося наш класс был в столовой. Коридор весь был в дыму, когда дети добрались до класса — сразу же открыли окна, чтобы было чем дышать. Их эвакуировать начали уже когда приехали пожарные — дети выбирались через окна на 1 этаже, прямо в чем были — без верхней одежды. Чтобы они не стояли долго на улице было принято решение отвести их в соседний детский сад на улице Плахотного. Оттуда уже их начали забирать родители. Я попросила свекровь забрать дочку. Она еще потом зашла за вещами ее в школу, рассказала, что воды там по щиколотку и все в дыму и копоти было, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина, дочка которой учится во 2 классе этой школы.

Напомним, как сообщили в Г МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло в школьной раздевалке на 1 этаже здания. Огонь удалось довольно быстро потушить, к счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

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