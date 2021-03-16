Пожар в школе № 67 в Новосибирске 16 марта 2021 года: загорелась одежда в раздевалке

Пожар в школе № 67 в Новосибирске 16 марта 2021 года случился днем. Фото: ГУ МЧС по НСО
Пожар в школе № 67 в Новосибирске 16 марта 2021 года случился днем. На месте работали спасатели.
На месте работали спасатели. Фото: ГУ МЧС по НСО
— В 14:45 в школе сработала пожарная сигнализация, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Первые пожарные расчеты прибыли на место спустя 6 минут после вызова. В ходе разведки было установлено, что возгорание произошло в раздевалке на первом этаже. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали открытое горение на площади 6 квадратных метров. Горели детские вещи и обувь. Одновременно с тушением пожарные производили эвакуацию. Во время случившегося никто не пострадал, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Причину пожара установят позже дознаватели МЧС.
Сибиряков просят не паниковать, и забирать детей по согласованию с классными руководителями и администрацией школы. Фото: ГУ МЧС по НСО
Сейчас школьники находятся в спортзале. В МЧС сибиряков просят не паниковать, и забирать детей по согласованию с классными руководителями и администрацией школы.
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