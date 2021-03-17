«Сгорели одежда и обувь младшеклассников»: прокуратура начала проверку после пожара в новосибирской школе

Раздевалка сгорела до тла Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области/предоставлено Евгенией Александровной.

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку по факту пожара в школе № 67 в Ленинском районе города. Инцидент произошел во вторник, 16 марта, во второй половине дня. В этот момент в здании находились ученики второй смены, их экстренно эвакуировали.

— Возгорание произошло в гардеробе. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать огонь. Предварительно известно, что пострадавших нет. В результате пожара сгорели одежда и обувь учеников начальной школы. Материальный ущерб и причина пожара устанавливаются, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Теперь представители ведомства проверят, как в школе соблюдали безопасные условия образовательной деятельности. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Напомним, учеников горящей школы эвакуировали из окна 1-го этажа. Чтобы дети не стояли на улице раздетые, их разместили в ближайшем детском саду, откуда их потом забрали родственники. По словам родителей, из-за пожара школьников на неделю перевели на дистанционное обучение. К счастью, никто из ребят не пострадал.

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