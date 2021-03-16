«Детей вытаскивали из окон, все в копоти»: появилось фото пожара в новосибирской школе № 67

Раздевалка сгорела до тла Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области/предоставлено Евгенией Александровной.
Днем в Новосибирске загорелась школа № 67. В это время в учебном заведении находились ученики второй смены. Мама одного из учеников рассказала, что там произошло.
— Мне ребенок днем начал голосовые отправлять, говорить, что у них школа загорелась. Сначала все было нормально, а уже потом учительница в общий чат написала, что детей эвакуируют через окно 1 этажа, — рассказала КП-Новосибирск Евгения, мама пострадавшего ребенка.
По словам женщины, второклассники бежали до детского сада без курток и сменной обуви. Уже оттуда их и забирали с вещами родители.
— Из-за пожара нас отправили на неделю на дистанционное обучение. Руководство школы попросило нас предоставить ценник на вещи, которые сгорели. Они готовы все возместить, — говорит сибирячка.
Сейчас дознавателям из МЧС предстоит установить причину пожара.
Школа хочет возместить родителям стоимость сгоревших вещей. Фото: предоставлено Евгенией Александровной.
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