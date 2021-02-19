В Новосибирске введут безлимитный проездной для общественного транспорта

Обходиться проездной будет в 2450 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске введут единый безлимитный проездной для общественного транспорта — об этом сообщили в мэрии города. Точная дата его введения пока неизвестно, однако это планируется сделать в 2020 году. Обходиться проездной будет в 2450 рублей: цена тарифа рассчитана из средней стоимости поездок за 30 дней. Предполагается, что пассажиры пользуются общественным транспортом четыре раза в будни и два — в выходной. Действовать этот проездной будет везде, кроме маршруток.

— Мотивом для введения безлимитного проезда стало условие, которое необходимо для участия в конкурсах по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». По этому проекту мы можем не только ремонтировать дорожное покрытие в пределах города, но и закупать спецтехнику, — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 19 февраля.

По словам градоначальника, пока что однозначно нельзя сказать, будет ли этот проездной удобен для новосибирцев. Предполагается, что он будет выгоден тем людям, которые часто пользуются общественным транспортом. Спрос на единый проездной в мэрии планируют изучить через несколько месяцев после его введения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о подорожании проезда на метро и в общественном транспорте в Новосибирске. Стоимость проезда с декабря 2020 увеличилась на 1 рубль. А с января 2021 года в Новосибирске подорожали также билеты и на электрички.

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