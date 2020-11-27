Проезд в общественном транспорте с 15 декабря 2020 года в Новосибирске: насколько подорожает

Рассказываем, насколько подорожает проезд в общественном транспорте с 15 декабря 2020 года в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рассказываем, насколько подорожает проезд в общественном транспорте с 15 декабря 2020 года в Новосибирске. О том, платить за проезд теперь сибиряки будут больше, сообщил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции 27 ноября.
Тариф будет повышен, но только на 1 рубль. Именно об этом изначально и шла речь. Так, с декабря мы ожидаем повышение стоимости оплаты как в метро, так и в наземном транспорте, — пояснил мэр Анатолий Локоть.
Напомним, в Новосибирске продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. В масках необходимо появляться в общественных местах, в частности — в общественном транспорте и метро. Пассажирам без защитных масок могут отказать в обслуживании.
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