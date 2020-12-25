В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассказали насколько подорожает проезд в электричках в Новосибирске с 1 января 2021 года. Цена на билеты вырастет не на все направления.— Стоимость проезда в первой зоне (до 5 км) электропоездов повышена на 2 рубля и составит 26 рублей. Стоимость проезда в пределах от двух до четырех зон (от 6 до 35 км) осталась на прежнем уровне, — сообщили в департаменте.Это значит, что цена на проезд повысится в пределах Новосибирска, в пригородах тариф останется прежним - от 26 до 58 рублей за билет. Электрички за пределами Новосибирска подорожают на 2 - 6 рублей, в зависимости от дальности проезда.— Начиная с пятой зоны, рост тарифов в среднем не превысит минимального уровня в 2 — 6 рублей,, — сообщили в правительстве.Напомним, с 15 декабря 2020 года проезд в метро и общественном транспорте Новосибирска подорожал на 1 рубль.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПроезд в общественном транспорте с 15 декабря 2020 года в Новосибирске: насколько подорожаетПроезд в общественном транспорте с 15 декабря 2020 года в Новосибирске — сибирякам придется платить больше (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru