Подорожание проезда в метро с 15 декабря 2020 года в Новосибирске: сколько будем платить

Проезд в метро подорожает с 15 декабря. Фото: Даба ДАБАЕВ

Стало известно, каким будет подорожание проезда в метро с 15 декабря 2020 года в Новосибирске. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

— Обращаем ваше внимание, стоимость проезда в новосибирском метро является самой низкой в России — на сегодняшний день она составляет 25 рублей, с 15 декабря стоимость проезда увеличится на один рубль и составит 26 рублей. Для сравнения стоимость разовой поездки в Москве — 57 рублей, Санкт-Петербурге — 55, в Самаре и Екатеринбурге — 32, в Казани — 30, в Нижнем Новгороде — 28, — сообщили в мэрии.

Кроме того, в администрации города объяснили, почему в Новосибирске удается сохранить сравнительно низкую цену на проезд в метро. Затраты на перевозку пассажиров будут компенсировать за счет дополнительных источников дохода, например, от рекламы.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в общественных местах необходимо быть в защитных масках. В метро не пустят, если ее не будет с собой.

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