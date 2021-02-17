Прокуратура начала проверку после того, как водитель сбил женщину с санками в Новосибирске

Курьер сбил маму с годовалой малышкой в санках из-за замечания о парковке. Фото: стоп-кадр

Прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку после того, как курьер сбил женщину санками, в которых была годовалая малышка. Сибирячка сделала замечание мужчине по поводу парковки в неположенном месте. Женщину госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом ноги. Инцидент произошел во дворе дома №20 на улице Александра Чистякова.

— Прокуратура организовала проверку соблюдения прав ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений». Водитель был задержан и доставлен к следователю. Мужчина объяснил, что только он собрался ехать, а ему преградила дорогу женщина с ребенком в санках.

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