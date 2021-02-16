Юрист рассказал, что грозит водителю, который намеренно сбил маму с коляской на парковке

Водитель сбил женщину на парковке. Фото: стоп-кадр.

Юристы объяснили, чем может закончится конфликт, разыгравшийся на парковке возле дома на улице Чистякова в Новосибирске. Напомним, там 15 февраля курьер на автомобиле сбил женщину с коляской. Наехал, видимо, намеренно — после того, как она сделала ему замечание за парковку на газоне. Это попало на камеры видеонаблюдения. Юрист рассказал КП-Новосибирск, как можно квалифицировать этот случай и что грозит водителю.

— После того, как женщина пройдет лечение, ее отправят на судебно-медицинскую экспертизу, где определят степень тяжести вреда здоровью. Учитывая, что водитель с умыслом наехал на маму и девочку, и у женщины повреждена нога, это может быть расценено как причинение умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по ч.2 ст. 112 УК РФ. В данном случае автомобиль рассматривается, как оружие. Хотя девочка, которая выпала из коляски, не пострадала, действия водителя можно расценить и как покушение на причинение вреда малолетнему, согласно той же статье 112 УК РФ, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

По закону максимальное наказание для водителя — лишение свободы до пяти лет.

Юрист также отметила, что женщина имеет право потребовать от водителя через суд возместить издержки на лечение. Для этого нужно сохранить все чеки на лекарства. Можно будет взыскать и компенсацию морального вреда.

Напомним, женщина после наезда иномарки попала в больницу с переломом, сейчас она лечится дома. После публикации видео в соцсетях Следственный комитет Новосибирской области начал проверку. А глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что берет это дело под контроль.

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