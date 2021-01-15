Сегодня, 15 января, в Октябрьском районном суде состоялось еще одно слушание по делу экс-директора новосибирского планетария Сергея Масликова. Напомним, его арестовали в 2018 году за незаконную сдачу в аренду имущества планетария. Позже он был оправдан по всем эпизодам, но областной суд удовлетворил апелляцию прокурора на решение Октябрьского районного суда снова вернуть дело гособвинению.— На сегодняшнем заседании суд просто выслушал свидетелей — сотрудников планетария. Технически, они являются свидетелями обвинения, но по факту — люди рассказывают о том, как обстояла ситуация на самом деле. А это уже, по большей части, слова скорее в мою защиту. Поскольку они совершенно опровергают то, в чем меня обвиняют, — пояснил Сергей Масликов КП-Новосибирск.Напомним, экс-директора планетария обвиняли в незаконной сдаче в аренду дорого оборудования планетария. Сумма ущерба от действий Масликова оценивалась в 698,5 тысяч рублей. Сам Сергей Масликов доказывал: заработанные деньги шли на музей, а он не давал оборудованию простаивать. Напомним, когда в 2019 году суд оправдал Масликова, он рассказывал в эфире КП-Новосибирск о том, почему ученые, коллеги, депутаты и тысячи человек выступали в его защиту, а также о том, что происходило с ним в СИЗО. Следующее заседание по делу Сергея Масликова состоится 29 января.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДело экс-директора новосибирского планетария снова рассмотрит судНа этом настояла прокуратура (подробнее).«Хорошо, что не было затмения»: суд оправдал экс-директора новосибирского планетарияЕго обвиняли сначала в коррупции, а потом в злоупотреблении должностными полномочиями (подробнее).«Сидел с убийцами, без зубных щеток»: как директор Новосибирского планетария жил в СИЗОСергей Масликов, обвинявшийся в незаконной сдаче камеры в аренду, дал эксклюзивное интервью КП-Новосибирск (подробнее).