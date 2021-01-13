Новосибирский суд оставил под стражей лже-Христа Виссариона и его подельников — Владимира Ведерников и Вадима Редькина. Об этом стало известно сегодня, 13 января.— Рассмотрены постановления руководителя пятого следственного управления Главного следственного управления СК РФ о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Владимира Ведерникова, Вадима Редькина, Сергей Торопа, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска. — Суд постановил продлить их срок содержания под стражей на 3 месяца, то есть — до 15 апреля 2021 года.В телеграм-канале защиты обвиняемых сообщили, что они намерены обжаловать приговор.Напомним, секта «Церковь Последнего завета» располагалась на берегу красноярского озера Тиберкуль еще с 90-х годов. Виссарион собрал вокруг себя сподвижников, а себя провозгласил «новым Христом» и стал проповедником. Как рассказывали КП-Новосибирск люди, какое-то время прожившие общине Виссариона, там действовали строгие и весьма неоднозначные законы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗакат в «Городе Солнца»: почему силовики только сейчас взялись за секту Виссариона30 лет Сергей Тороп строил свое государство в тайге Красноярского края и пудрил мозги русским и иностранцам, внушая им, что он Последний Иисус Христос (подробнее).Что нашли в домах у «праведника» Виссариона и его сподвижников: оружие, кучу денег и игрушки для взрослыхПубликуем эксклюзивные фото с обысков (подробнее).«Голодный сын постоянно плакал: «Мама, сгуляй за хлебушком»: сибирячка 12 лет прожила в общине Виссариона с мужем-ученымСемья из Новосибирска захватила самый рассвет «Церкви Последнего завета», пережила там голод, любовные треугольники, запреты на врачей и смогла вернуться к нормальной жизни (подробнее).