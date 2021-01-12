Водителя внедорожника «Range Rover», который насмерть сбил 56-летнюю женщину на Красном проспекте и скрылся с места аварии, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска.— Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца, то есть до 9 марта 2021 года, — сообщается на сайте суда.Напомним, авария произошла утром в субботу, 9 января. Внедорожник, в котором находились 30-летний водитель и пассажир, сбил на перекрестке пенсионерку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Женщина скончалась от травм на месте. Водитель бросил свой автомобиль недалеко от места ДТП, а сам скрылся в гостинице. Полицейские задержали виновника аварии, который оказался пьян.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ центре Новосибирска иномарка насмерть сбила женщину: водитель сбежал после аварииСейчас сибиряка разыскивает полиция (подробнее)Полицейские нашли водителя иномарки, который насмерть сбил пенсионерку в НовосибирскеОн пытался спрятаться в гостинице (подробнее)Стали известны подробности ДТП в Новосибирске, где погибла 56-летняя женщинаВ машине, которая сбила пенсионерку, ехало двое человек (подробнее)