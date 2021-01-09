Стали известны новые подробности ДТП, которое произошло утром 9 января. Около 8:45 на перекрестке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе «Range Rover» насмерть сбил 56-летнюю женщину. Полицейские установили, что в машине ехали два человека, и оба поспешили скрыться после ДТП.— 30-летний водитель, родом из Бурятии, вместе с пассажиром бросили автомобиль на пересечении улиц Советской и Свердлова, затем пересели в такси и разъехались по разным адресам. Предполагаемый виновник аварии прятался в гостинице Октябрьского района. Позже выяснилось, что за руль он сел в нетрезвом виде, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.Напомним, ранее стало известно, что водитель, попавший в ДТП, не был владельцем внедорожника. В брошенной машине полицейские также нашли пакет с веществом, которое передали на экспертизу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолицейские нашли водителя иномарки, который насмерть сбил пенсионерку в НовосибирскеОн пытался спрятаться в гостинице (подробнее)В центре Новосибирска иномарка насмерть сбила женщину: водитель сбежал после аварииСейчас сибиряка разыскивает полиция (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru