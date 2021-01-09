В Новосибирске нашли водителя «Рендж Ровера», который утром 9 января насмерть сбил женщину на перекрестке в Центральном районе. Мужчина скрылся, бросив недалеко от места преступления свою машину. Сейчас его заключили под стражу. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах— Водителя установили и задержали — это 30-летний житель Бурятии. От сотрудников полиции скрывался в гостинице. Пока его освидетельствуют. Известно, что «Range Rover» не принадлежал этому человеку. В брошенном автомобиле было найдено вещество, которое отправят на экспертизу. Мужчину заключили под стражу, — сообщил КП-Новосибирск источник в органах.Напомним, ранее стало известно, что мужчина, управляя внедорожником, наехал на 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Сибирячка получила тяжелые травмы, от которых погибла на месте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ центре Новосибирска иномарка насмерть сбила женщину: водитель сбежал после аварииСейчас сибиряка разыскивает полиция (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru