Утром в субботу, 9 января, в центре Новосибирска иномарка насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу. Водитель решил уйти от ответственности за ДТП: он бросил свою машину, а сам скрылся. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.— В 8:40 на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе возле дома №29 водитель «Рендж Ровера» наехал на 56-летнюю женщину-пешехода на переходе. По предварительным данным, она шла на красный сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает водителя, автомобиль найден на перекрестке улиц Советской и Свердлова, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Сейчас устанавливают личность погибшей, по факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее в Новосибирской области произошла авария: в Ордынском районе на трассе столкнулись «Хонда» и «Мазда». В ДТП погиб 28-летний мужчина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Новосибирском в страшной аварии погиб 28-летний водитель «Honda Civic»Сибиряк пошел на обгон и врезался в кроссовер (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru