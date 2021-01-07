В четверг, 7 января, в Ордынском районе Новосибирской области произошла трагедия. Там «Honda Civic» врезалась в кроссовер «Mazda CX-7». Удар пришелся на сторону водителя «Honda». За рулем сидел 28-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте. «Mazda» управляла 48-летняя женщина. По предварительной информации, она не пострадала. Об этом КП-Новосибирск рассказали в областном ГИБДД.— Водитель «Honda Civic» пошел на обгон. На встречной полосе он врезался в «Mazda». Медики «скорой помощи», прибывшие на место аварии, констатировали смерть водителя «Honda Civic». Известно, что мужчина был жителем поселка Ордынское. Он ехали из Новосибирска, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.На фото с места аварии видно, что «Honda Civic» получила значительные повреждения и восстановлению не подлежит.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Переломы есть, но он в сознании»: новосибирец вылетел из фургона после столкновения с иномаркой.Мужчину с травмами госпитализировали в больницу. (подробнее)