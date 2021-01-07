В четверг, 7 января, в Мочище столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадал 46-летний мужчина, который от удара вылетел из салона машины.— Фургон «Мазда-Бонго», ехавший по автодороге «Новосибирск-Сокур» со стороны города, на 22 километре столкнулся с «Опель-Зафира». Машина двигалась во встречном направлении. От удара иномарка столкнулась с «Опелем-Антара» на парковке в боковом кармане, — рассказал КП-Новосибирск инспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня. — Водителя фургона, вылетевшего из салона, увезли в больницу. По всей видимости, он был не пристегнут.Знакомые водителя фургона рассказали КП-Новосибирск, что мужчина получил серьезные травмы в ДТП.— Переломы есть, но он был в сознании. Я его очень хорошо знаю, — сообщила Юлия.На месте аварии работали полицейские и врачи.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru