Отец 14-летнего Андрея* сообщил, что парня вывели из искусственной комы, но его здоровье по-прежнему вызывает опасения у медиков.Школьника удалось привести в стабильное состояние, и лечащий врач даже выписал подростка домой под ответственность родителей.— Его готовят к новой операции. Это будет уже вторая по счету, — сообщил отец мальчика Артем. — Сложно сказать, в каком он сейчас состоянии после этой серьезной травмы, но мы рады, что он в сознании и с нами.Напомним, конфликт подростка с продавцом магазина «Краски» на улице Каменской в центре Новосибирска произошел в начале декабря 2020 года.Сотрудник магазина вышел на крыльцо, чтобы сделать замечание школьникам, катающимся на сноускейте. В итоге взрослый мужчина в порыве эмоций толкнул 14-летнего Андрея, тот упал, ударился головой и попал в реанимацию. К сожалению, этот инцидент не попал в обзор камеры видеонаблюдения. Свидетелями ЧП стал друг мальчика и случайная прохожая.— Женщина, которая все видела и даже пыталась одернуть продавца за грубость, откликнулась и дала показания, — говорит отец пострадавшего ребенка.Инцидентом заинтересовался Следственный комитет.Железнодорожным межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего продавца магазина «Краски» по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».«Комсомолка» будет следить за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ты же его убьешь»: продавец толкнул школьника, а тот упал и попал в реанимациюРодители подростка написали заявление в полицию и ищут свидетельницу случившегося (подробности)Следователи начали проверку после ЧП со школьником, которого толкнул продавецОни выясняют все обстоятельства произошедшего (подробности)«Ему сделали трепанацию черепа»: в Новосибирске школьник впал в кому после конфликта с продавцом магазина из-за сноускейтаСледователи возбудили уголовное дело, а магазин отстранил сотрудника от работы. За жизнь мальчика борются врачи (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru