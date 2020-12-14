«Ему сделали трепанацию черепа»: в Новосибирске школьник впал в кому после конфликта с продавцом магазина из-за сноускейта

Парни катались на сноускейтах с парапетов магазина. Фото: личный архив героя.

ЧП произошло на выходных у магазина с лакокрасочными товарами на улице Каменская, в Центральном районе Новосибирска. Продавец толкнул 14-летнего школьника, а тот упал, ударился головой и попал в реанимацию. Сейчас ребенок в коме, а его родители ищут свидетелей произошедшего.

Андрею* сноускейт (зимний скейтборд — прим. ред) подарили несколько лет назад родители. Парень уже давно освоил технику и они с другом частенько катались на улице. В эти выходные ребята снова решили покататься на досках.

— Они когда с другом возвращались домой, увидели, что у магазина удобный парапет для спуска. Решили прокатиться там пару раз, — рассказал КП-Новосибирск Артем, отец пострадавшего парня.

Школьники веселились и развлекались, пока не вышел продавец из магазина. Мужчина строжился: кататься тут нельзя. Боялся, видимо, что дети обдерут ступеньки, которые были выкрашены в цвет радуги. По словам отца мальчика, его сын ответил на замечание: «Еще один разок, и мы уйдем».

— Как мне потом друг Андрея рассказывал: продавец схватил его за грудки и бросил на асфальт. Сын сильно ударился головой. Мужчина испугался, понял, что натворил, он вызвал скорую помощь, — объясняет сибиряк.

Медики быстро приехали на место и забрали Андрея в больницу. У ребенка оказалась серьезная черепно-мозговая травма, в результате чего произошло кровоизлияние в мозг. Школьник впал в кому.

— Ему сделали трепанацию черепа, сейчас он в реанимации. Мы написали заявление в полицию, — говорит отец ребенка. — Он чуть не убил моего сына!

По словам Артема, свидетелем инцидента стала женщина. Она подошла в тот момент, когда Андрея продавец взял за грудки. «Ты что делаешь! Убьешь ведь его!», — встала на защиту подростков сибирячка. Теперь родители мальчика ищут ее, ведь она очень важный свидетель.

— Со слов друга Андрея, она шла со стороны больницы и сказала, что врач. Мы просмотрели камеры наблюдения рядом с магазином, но на них этот конфликт не попал, — утверждает Артем.

ЗВОНОК В МАГАЗИН

«Продавец отстранен от работы»

Хозяйка магазина нисколько не оправдывает своего сотрудника и надеется, что следствие во всем разберется.

— Для нас это трагедия, — рассказала КП-Новосибирск Елена, владелица торговой точки. — Человек этот у нас работает около 17 лет, никаких нареканий никогда в его адрес не было. Сейчас я отстранила его от работы на время разбирательств. Он сам отец двух маленьких детей и очень переживает...

Женщина также отметила, что в момент конфликта ее не было в магазине. Со слов продавца, она рассказывает, что подростки сильно шумели, мешали ходить покупателям по лестнице, да и людям по тротуару.

— Вообще это место не безопасное и уж точно не приспособлено для скейтборда, — добавляет Елена. — Он сделал им несколько раз замечание, они огрызнулись в ответ. Просто нужно было поставить меня в известность о назревающем инциденте или вызвать охрану, в магазине есть тревожная кнопка. Вряд ли он хотел их покалечить, он не агрессивный и достаточно спокойный человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Железнодорожным межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего продавца магазина «Краски» по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

— По версии следствия, 12 декабря в дневное время подозреваемый, находясь на крыльце у входа в магазин «Краски», в ходе конфликта с подростком толкнул его руками, от чего последний упал с крыльца и в результате падения от неосторожных действий подозреваемого получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. В настоящий момент подросток в тяжелом состоянии находится в больнице., — прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следователями проводится комплекс всех необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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