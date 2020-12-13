«Ты же его убьешь»: продавец толкнул школьника, а тот упал и попал в реанимацию

Теперь в деле разбираются правоохранительные органы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Продавец толкнул 15-летнего школьника, а тот упал, ударился головой и попал в реанимацию. ЧП произошло на улице Каменская, в Центральном районе. Об этом рассказал отец подростка Артем.

- Мой сын днем вместе с другом возвращались домой. Они на скейтах катаются и увидели возле магазина парапет. Решили прокатиться. Раз съехали, два. Потом из магазина вышел продавец и сделал им замечание, - рассказал КП-Новосибирск Артем, отец мальчика.

По словам сибиряка, его сын ответил мужчине, что еще один раз скатится и уйдет. Видимо, у продавца не было терпения ждать. Тот взял школьника за грудки и толкнул, а ребенок упал и ударился головой.

- Сын получил черепно-мозговую травму. В результате чего произошло кровоизлияние в мозг. Ему сделали трепанацию черепа, и он впал в кому, - объяснил Артем. – Мы сейчас ищем свидетелей. Точно знаем, что там была женщина. Она когда все это увидела, то подошла и сказала: «Что вы творите, вы так убить его можете». Женщина сказала, что она врач и, мне кажется, она работает в НИИТО.

Сейчас ребенок находится в больнице, а его родители уже написали заявление в полицию. Теперь с этим делом будут разбираться правоохранительные органы.

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