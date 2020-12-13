Следователи наачли проверку после ЧП со школьником, которого толкнул продавец

Следователи начали проводить доследственную проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после инцидента возле новосибирского магазина, где произошел конфликт между продавцом и 15-летним школьником. Напомним, что подросток решил покататься на скейтборде с бордюра магазина, это не понравилось продавцу. По словам отца мальчика, мужчина вышел и толкнул его сына.

— По данному факту СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас мальчик находится в реанимации, а его родители ищут свидетелей произошедшего.

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