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Следователи наачли проверку после ЧП со школьником, которого толкнул продавец

Они выясняют все обстоятельства произошедшего
Анна ПАШАГИНА
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Следователи начали проводить доследственную проверку.

Следователи начали проводить доследственную проверку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после инцидента возле новосибирского магазина, где произошел конфликт между продавцом и 15-летним школьником. Напомним, что подросток решил покататься на скейтборде с бордюра магазина, это не понравилось продавцу. По словам отца мальчика, мужчина вышел и толкнул его сына.

— По данному факту СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас мальчик находится в реанимации, а его родители ищут свидетелей произошедшего.

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