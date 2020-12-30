Новосибирский суд оставил под арестом лидера секты «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, также известного как Виссарион, и двоих его сподвижников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Они подавали апелляционные жалобы, однако суд не захотел менять свое решение. Об этом сообщили адвокаты обвиняемых.— Новосибирский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу для всех обвиняемых по уголовному делу. Апелляционные жалобы защиты отклонены, — сообщается в телеграмм-канале защиты обвиняемых.Напомним, секта «Церковь Последнего завета» располагалась на берегу красноярского озера Тиберкуль еще с 90-х годов. Виссарион собрал вокруг себя сподвижников, а себя провозгласил «новым Христом» и стал проповедником. Как рассказывали КП-Новосибирск люди, какое-то время прожившие общине Виссариона, там действовали строгие и весьма неоднозначные законы. Задержали Виссариона и его сподвижников 22 сентября 2020 года, теперь его дело будет рассматривать суд.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗакат в «Городе Солнца»: почему силовики только сейчас взялись за секту Виссариона30 лет Сергей Тороп строил свое государство в тайге Красноярского края и пудрил мозги русским и иностранцам, внушая им, что он Последний Иисус Христос (подробнее).Лже-Христа Виссариона и его помощников арестовали в Новосибирске, несмотря на их пламенные речи в судеСергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников отправились в СИЗО до 22 ноября (подробнее).«Голодный сын постоянно плакал: «Мама, сгуляй за хлебушком»: сибирячка 12 лет прожила в общине Виссариона с мужем-ученымСемья из Новосибирска захватила самый рассвет «Церкви Последнего завета», пережила там голод, любовные треугольники, запреты на врачей и смогла вернуться к нормальной жизни (подробнее).