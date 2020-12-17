Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференеца оставили под стражей

Дениса Ференца оставили под стражей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирский областной суд отклонил апелляцию бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Жалобу он подал в конце ноября.
— Постановление Центрального районного суда г. Новосибирска от 25 ноября 2020 года о заключении под стражу Ференца Д.Л. оставлено без изменения, — сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом бывший прокурор города проведет в СИЗО еще месяц, до 13 января.
Напомним, Ференца обвиняют в превышении должностных полномочий. Вместе с ним также были арестованы бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина и юрист Дмитрий Куклин.
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