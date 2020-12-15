Суд продлил на месяц арест родителям, трое детей которых погибли в пожаре под Новосибирском

Муж и жена Аблизины проведут в СИЗО еще месяц. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирский районный суд продлил арест супругам Андрею и Марине Аблизиным, маленькие дети которых погибли в пожаре в СНТ «Звездочка-2». Чету отправили в СИЗО в середине октября

— Суд удовлетворил ходатайства следователя. Срок заключения под стражей продлен по 15 января 2021 года, — сообщается на сайте суда.

Напомним, страшный пожар произошел днем 15 октября в Криводановском районе. Загорелся сарай, перестроенный под жилой дом — именно там ютилась многодетная семья. Когда жилище вспыхнуло, там находились две девочки 5 и 6 лет и мальчик 3 лет. Их родителей не было дома. Когда супруги стали возвращаться и увидели, как горит их дом, то не стали спасать малышей, а сбежали.

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